PESCARA, FUGGONO DA NEGOZIO IN VIA NICOLA FABRIZI CON PRODOTTI ALIMENTARI: ARRESTATI DUE GIOVANI

PESCARA – Mentre le due commesse erano intente alla chiusura dell’attività, due giovani si sono appropriati di generi alimentari. Sorpresi da una commessa, che ha chiesto loro la restituzione dei prodotti, i due sono usciti senza rendere la refurtiva. Rintracciati dalla polizia, uno dei due ragazzi è stato bloccato, mentre l’altro si è dato alla fuga. Inseguito a piedi dagli agenti, si è scagliato contro di loro prima essere arrestato e portato in questura insieme al compagno.

È successo sabato sera in via Nicola Fabrizi a Pescara. I due giovani sono accusati di rapina impropria in concorso tra loro. Trattenuti nella camera di sicurezza della questura, sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.