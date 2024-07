PESCARA: FURTO DI CAVI IN RAME NELLA SEDE ACA, DUE ARRESTI

L’AQUILA – Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Pescara, nel corso di preordinati servizi tesi al contrasto dei reati predatori, predisposti dal Comando Provinciale, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di tentato furto in concorso, un 51enne italiano e un 38enne di origini pakistane.

I due, censiti in Banca Dati, responsabili di aver tentato il furto di svariati metri di cavi in rame dall’interno di un magazzino nelle pertinenze dell’ACA in via Raiale.

Nella circostanza, gli operanti, mentre transitavano in questa via Raiale, sorprendevano gli uomini mentre tentavano di asportare oltre 130 kg. di cavi in rame. Nel corso delle successive ed immediate operazioni di Polizia, i predetti venivano trovati anche in possesso di arnesi atto allo scasso. Fortunatamente la loro azione furtiva è stata interrotta dai militari dell’Arma e il “colpo” è stato così evitato.

I due uomini sono stati successivamente accompagnati in caserma e tratti in arresto, trattenuti presso le camere di sicurezza della locale Stazione Carabinieri di Pescara Principale in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata di domani. Gli accertamenti relativi al procedimento, continueranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.