PESCARA: FURTO DI CIBO IN UN SUPERMERCATO DI VIA TIBURTINA, ARRESTATO 33ENNE SENEGALESE

PESCARA – Nella serata di ieri, personale della Squadra Volante è intervenuto presso un supermercato della via Tiburtina a Pescara, a seguito della segnalazione di una persona che si era appena resa responsabile di furto di prodotti alimentari all’interno del supermercato. Prima dell’arrivo della Volante, un addetto alla vigilanza aveva già tentato di fermare il ladro che per cercare di guadagnare la fuga lo aveva strattonato e aggredito verbalmente.

Gli operatori della Volante, giunti immediatamente sul posto, hanno rintracciato l’uomo mentre ancora stava aggredendo l’addetto alla vigilanza. Il soggetto, un cittadino senegalese di 33 anni, alla vista degli agenti ha tentato nuovamente di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato.

Lo stesso è stato trovato in possesso di spray urticante. L’uomo è stato tratto in arresto in ordine al reato di rapina. I prodotti asportati sono stati immediatamente restituiti al supermercato. L’arrestato è stato condotto presso la Questura dove, alla conclusione delle attività di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della convalida della misura precautelare adottata.