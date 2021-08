PESCARA: FURTO DI RAME RETE FERROVIARIA, ARRESTATO 42ENNE

PESCARA – Un uomo noto alle forze dell’ordine è stato tratto in arresto la scorsa notte dagli agenti della Squadra Volante per il reato di furto aggravato.

L’uomo, verso le ore 23.00 di ieri 16 agosto, è stato notato all’interno del deposito all’aperto del Nucleo Manutentivo Trazione Elettrica di Pescara di Rete Ferroviaria Italiana, sito in via Lago di Campotosto al civico 1, intento a maneggiare con alcune matasse di rame.

Un operaio dipendente RFI in servizio presso il Nucleo Manutentivo, in quel momento all’interno degli spogliatoi, aveva udito dei rumori provenire dall’esterno e affacciandosi alla finestra aveva notato la presenza di un uomo intento a trascinare una matassa di cavi di rame ricoperti da una guaina di colore nero in direzione della recinzione esterna.

L’operaio, allertato il 113, all’arrivo degli operatori, ha indicato il luogo ove l’individuo era stato visto. Lo stesso veniva sorpreso armeggiare con un coltello da cucina su di una matassa di cavi di rame intento a tagliare le fascette di plastica utilizzate per tenerle legate e, poco distante, erano presenti altre matasse di filo di rame già liberate delle predette fascette e trasportate a ridosso del recinto dal quale sarebbero poi state portate all’esterno.

Identificato per L.R. 42enne nato ad Andria ma residente in questo comune, già noto alle forze dell’ordine per reati di furto aggravato danneggiamento e reati inerenti gli stupefacenti, è stato arrestato con comunicazione al magistrato di turno che ne ha disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza della Questura, fissando per la mattinata odierna il rito direttissimo.