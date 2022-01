PESCARA, FURTO IN SUPERMERCATO: RINTRACCIATO E DENUNCIATO 60ENNE

PESCARA – Ieri sera gli agenti della Squadra Volante di Pescara, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in Via Gabriele D’Annunzio presso un supermercato per la segnalazione di un furto.

Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dall’ addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva cercato di fermare un uomo che aveva occultato generi alimentari all’interno della propria giacca e si era dato alla fuga.

Grazie alla descrizione, gli operatori hanno rintracciato l’uomo, un 60enne pescarese con precedenti di Polizia e problemi di tossicodipendenza, nel quartiere Rancitelli.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia per furto aggravato.