PESCARA: GATTI BRUCIATI VIVI A FONTANELLE, TAGLIA DI 3.000 EURO SU BABY GANG RESPONSABILE

PESCARA – “Quello delle sevizie contro i gatti, che dal Natale scorso colpiscono i gatti nella zona di Via Caduti per servizio, ed in maniera particolare i gatti dei residenti nelle case Ater è un fatto gravissimo che non può e non deve restare impunito, specialmente ora che si è arrivati addirittura ad uccidere i gatti bruciandoli secondo i residenti”.

Lo scrivono in una nota gli animalisti dell’Aidaa, dopo che a Fontanelle si verificano atti di atrocità nei confronti dei gatti, sotto accusa un gruppo di giovanissimi: gatti bruciati vivi o fatti morire con il liquido antigelo al posto dell’acqua. Anche i cittadini che si prendono cura dei felini presenti nel quartiere hanno ricevuto minacce da altri residenti che ritengono indesiderati i gatti.

“Tali crimini odiosi sarebbero compiuti da una baby gang composta da giovani zingari, ma l’origine di questi giovani criminali poco ci interessa, mentre quello che conta è che gli stessi debbano essere individuati, fermati e puniti per i loro atti criminali. Per questo motivo- spiega nella nota dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- invieremo una denuncia circostanziata alla procura di Pescara e mettiamo una taglia di 3.000 euro sulla testa di questi presunti baby criminali. che pagheremo a chi con la sua testimonianza resa nelle forme di legge davanti alle autorità competenti aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva gli autori di questi gesti orribili e criminali”.