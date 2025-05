PESCARA: GESTIVA ATTIVITA’ DI PROSTITUZIONE, ORDINE DI ALLONTANAMENTO PER UN COLOMBIANO

PESCARA – Nelle giornate del 30 aprile e 1° maggio i Carabinieri della Compagnia di Pescara unitamente ai militari della Compagnia di Montesilvano e ai Carabinieri Forestali del Gruppo di Pescara, nel quadro delle iniziative intraprese in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per il mantenimento del decoro urbano, hanno potenziato la propria presenza con servizi mirati anche in borghese, presidiando le zone adiacenti la pineta al confine tra il comune di Pescara con il comune di Montesilvano.

L’attività ha consentito di procedere al controllo di 52 veicoli e 73 persone. Nella fitta maglia dei controlli è incappato un cittadino colombiano, 39enne, residente in Sassari, immune da precedenti di polizia, che esercitava l’attività di meretricio, in Viale della Riviera, nei pressi della pineta che delimita i confini dei comuni di Pescara e Montesilvano.

Nei confronti dello stesso è stato redatto un ordine di allontanamento secondo le direttive del Decreto Legge 20 febbraio 2017, nr. 14, “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi”, previsto per chi pone in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione di infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi.