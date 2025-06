PESCARA: GESTORI BAR DI PORTA NUOVA PESTATI DA BRANCO RAGAZZINI, DOPO RICHIESTA DI ABBASSARE VOCE

PESCARA – Attimi di paura e follia in un bar di Pescara a Porta Nuova. Un branco di giovanissimi, visibilmente ubriachi, seduti nelle panchine davanti al locale, urlavano e facevano casino. I gestori del locale, una coppia di ucraini hanno chiesto loro di porre termine agli schiamazzi, in tutta risposta i giovani li hanno aggrediti brutalmente a calci e pugni, inseguendoli fin dentro al bar. I gestori sono finiti al pronto soccorso con costole e naso fratturati per l’uomo, un dente rotto e varie contusioni per la donna. Indagini in corso per assicurare alla giustizia i violenti aggressori.

