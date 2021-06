PESCARA, GIAMPIETRO (PD): “GIUNTA MASCI RESPONSABILE ULTERIORE DEGRADO PIAZZA NILDE IOTTI”

PESCARA – “Piazza Nilde Iotti oggi poteva e doveva essere già pronta, ma la giunta Masci ha ritardato di due anni il suo completamento e per due anni ho dovuto suonare la sveglia praticamente ogni mese con interrogazioni e accessi agli atti. Il cantiere era pronto a partire nel 2019, ed oggi sarebbe stato completato anche il secondo lotto: in poche settimane la giunta ha chiesto finanziamenti per opere pubbliche per 35 milioni di euro, dunque trovare la copertura finanziaria per il secondo lotto sarebbe stata una passeggiata”.

Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Piero Giampietro.

“La verità – spiega – è che per i primi due anni la vicenda è caduta nel dimenticatoio, con la giunta che ha preferito aspettare che il privato risolvesse i suoi problemi anziché intervenire con solerzia completando il progetto pronto a partire, lasciando i cittadini e gli esercenti per altri due anni nel degrado, ed oggi la piazza sarà realizzata dallo stesso privato che avrebbe dovuto realizzarla nel 1997. Mi chiedo chi risarcirà i cittadini per questi ulteriori due anni nel degrado”.