PESCARA: GIOCHI SICURI PER BAMBINI, PROSEGUONO INTERVENTI NEI PARCHI CITTADINI

PESCARA – “La sicurezza dei giochi nei parchi è una priorità assoluta per l’Amministrazione, perché significa tutelare la salute e il benessere dei nostri bambini”.

Lo dichiara, in una nota, l’assessore al Verde del Comune di Pescara, Cristian Orta, aggiornando il programma degli interventi.

Sono stati completati e aperti al pubblico i nuovi giochi installati nel parco Villa Sabucchi, che si arricchisce di attrezzature moderne e sicure dedicate ai più piccoli. Si tratta di un’altalena con due seggiolini a tavoletta, una seconda altalena con un seggiolino a tavoletta e uno a gabbia, oltre a un nuovo castello con due torri collegate da un ponte inclinato a pioli oscillanti, dotato di scivolo. Contestualmente, sono state installate due nuove bacheche informative, previa rimozione di quelle esistenti ormai in stato di degrado.

Proseguono intanto gli interventi anche nella Pineta Dannunziana – comparto 4 – dove è in corso l’installazione di quattro nuovi giochi: un’altalena con due seggiolini a tavoletta, un’altalena con cestone, uno scivolo con altezza 1,50 metri e uno con altezza 1,00 metro. L’area sarà completata con pavimentazione antitrauma in gomma per garantire la massima sicurezza. I lavori, compresa l’installazione dell’ultimo scivolo, si concluderanno indicativamente entro una settimana.

Anche il parco Villa De Riseis vede un importante aggiornamento: è stato installato un nuovo castello composto da due torri collegate da un ponte tibetano, con scaletta, pertica e scivolo. L’area è attualmente transennata per consentire la sistemazione del terreno circostante, a cui seguirà l’adeguamento della pavimentazione di sicurezza con l’impiego di ghiaietto per le due altalene già presenti, di cui verranno sostituiti anche i seggiolini.

“Ogni nuovo gioco viene scelto non solo per il suo valore ludico, ma anche per la qualità dei materiali e il rispetto delle normative sulla sicurezza – aggiunge Orta – È un investimento concreto sulla qualità della vita nei nostri quartieri e sulla crescita sana e felice delle nuove generazioni”.

Dichiara il presidente della commissione Ambiente e Parchi, Alessandro D’Alonzo: “Teniamo tantissimo alla sicurezza dei nostri bambini nei parchi ed è per questo che in sinergia con l’assessore e con tutta la commissione che presiedo, stiamo continuando ad effettuare sopralluoghi nei vari parchi per trasmettere all’assessore tutte le istanze che ci vengono sottoposte. Si continua a lavorare per essere pronti all’inizio della stagione estiva con tutti i nostri parchi ad accogliere le famiglie pescaresi”.