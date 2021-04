PESCARA, GIORNATA MONDIALE CONSAPEVOLEZZA AUTISMO: TORRE CIVICA ILLUMINATA DI BLU

PESCARA – Ieri 2 aprile è la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo (Waad, World autism awareness day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu. A Pescara, raccogliendo l’invito della Fia (Fondazione Italiana per l’Autismo) la Torre Civica è stata illuminata di blu.

Il blu è il colore scelto come simbolo della campagna, per identificare le diverse manifestazioni e iniziative collegate a questo tema e sparse in tutta Italia e nel resto del mondo

Un gesto simbolico per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e su quelli delle loro famiglie.

Secondo l’Osservatorio nazionale del Ministero della Salute per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, nel nostro Paese l’autismo colpisce un bambino ogni 77, nella fascia d’età dai 7 ai 9 anni. In prevalenza sono i maschi a essere nello spettro autistico, con un’incidenza di 4,4 volte in più delle femmine.