PESCARA, GIOVANE ACCOLTELLATO DURANTE UNA LITE DAL COINQUILINO: SFERRATI COLPI ANCHE IN TESTA

PESCARA – Violenza ieri sera a Porta Nuova, a Pescara. Per motivi ancora da accertare, un ragazzo è stato accoltellato più volte alla testa e alla schiena da un coninquilino ma è riuscito a scappare a casa del vicono.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i motivi sono tutti da accertare.

A quanto pare , i due giovani, entrambi studenti universitari, avrebbero iniziato a litigare all’interno del loro appartamento, situato in via Vasco de Gama; uno dei due ha impugnato il coltello e ha colpito l’altro a ripetizione.

Ad accorgersene un vicino che avrebbe sentito delle urla provenire dall’appartamento dei due. Il ferito si sarebbe rifugiato proprio a casa del vicino, dopodiché è scattato l’allarme.

All’arrivo della polizia, anche l’accoltellatore era ferito per cui è stato trasportato in ospedale assieme al ferito per tutti gli accertamenti di rito.

Entrambi dovranno ora chiarire cosa è successo.

A intervenire sul posto anche la Scientifica.