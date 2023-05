PESCARA, GIU’ DALLA FINESTRA DURANTE LEZIONE: 13ENNE FUORI PERICOLO, SUPPORTO PSICOLOGICO A COMPAGNI

PESCARA – Ha aperto la finestra durante l’ora di lezione e si è lanciata nel vuoto davanti ai suoi compagni increduli, facendo un volo di cinque metri.

È in condizioni fortunatamente non gravi la ragazzina che frequenta la terza media a Pescara che stamattina ha compiuto il gesto: ha riportato alcune fratture ed è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Erano circa le 9.20 quando la tredicenne ha chiesto alla docente di poter prendere una boccata d’aria e, una volta aperta la finestra, dopo aver poggiato il piede sul termosifone, si è buttata dal primo piano, finendo nel piazzale dove si trova l’ingresso della scuola.

Un’azione repentina che non ha lasciato a nessuno il tempo di intervenire, come emerso dalle prime testimonianze raccolte dagli investigatori.

Lanciato l’allarme, sul posto è subito intervenuto il 118 di Pescara, con l’ambulanza medicalizzata: la giovane, hanno riferito i soccorritori, è sempre rimasta cosciente. Trasportata in ospedale per un politrauma, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Nella scuola sono arrivati gli agenti della Polizia, gli uomini della Volante e quelli della Scientifica. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei docenti e del personale scolastico e hanno eseguito i rilievi del caso, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Degli accertamenti si sta occupando anche la squadra Mobile.

Sulle motivazioni del gesto e sul contesto in cui è maturato l’episodio, però, c’è il massimo riserbo, soprattutto considerata l’età della ragazza.

Negli istanti successivi al fatto, all’esterno dell’istituto c’è stato un via vai di genitori che, preoccupati, arrivavano per chiedere informazioni e, in alcuni casi, per riprendere i figli. Per i compagni di classe della ragazza, che hanno assistito alla scena, è stato subito disposto il supporto psicologico.

“La dinamica è al vaglio degli investigatori, che stamani sono intervenuti a scuola – dice la dirigente scolastica, Rossella Di Donato – Abbiamo rilasciato dichiarazioni alle autorità competenti e valuteremo le risultanze degli inquirenti. La ragazza è fuori pericolo. Per noi è stato un fulmine a ciel sereno; dobbiamo avere il tempo di comprendere quanto accaduto. I compagni di classe, a scuola anche nel pomeriggio, hanno vissuto la situazione con la mediazione degli adulti. Questa mattina abbiamo subito messo in campo il supporto psicologico che è attivo a scuola”.