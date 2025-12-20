PESCARA: GLI RUBANO 14MILA EURO IN CASA, I DUE BANDITI ARRESTATI CON IL MALLOPPO DALLA POLIZIA

PESCARA – Nell’ambito dell’implementazione dei servizi volti al potenziamento del controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Pescara, Carlo Solimene, la Polizia di Stato ha tratto in arresto a Pescara un 41enne ed un 29enne che, nel pomeriggio di ieri, hanno messo a segno un furto in abitazione ai danni di un 76enne.

La vittima, alle 17.30 di ieri, 18 dicembre, mentre passeggiava in centro città, è STATA avvicinata da due uomini che, dopo essersi qualificati come Carabinieri, hanno detto alla vittima di aver subito un furto in abitazione, convincendola ad accompagnarli in casa per verificare eventuali ammanchi. Una volta entrati nell’abitazione, dove il 76enne vive solo, mentre uno dei due sedicenti militari intratteneva l’anziano, terrorizzato per la notizia ricevuta, l’altro ha rovistato nei vari ambienti dell’immobile, rinvenendo e appropriandosi di un ingente somma in denaro custodita in un cassetto. Un passante, notato l’ingresso nel condominio dei due uomini con l’anziano, incuriosito,ha segnalato l’anomala scena al numero di emergenza.

L’operatore della Sala Operativa della Questura di Pescara, intuito che potesse trattarsi di un raggiro,ha trattenuto l’uomo al telefono, coinvogliando sul posto le volanti, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Mobile. Gli equipaggi, perfettamente coordinati tra loro, hanno bloccato le varie vie di fuga e, rintracciavano l’auto nella disponibilità dei due sedicenti Carabinieri, lasciata in sosta con il motore acceso, pronta per la fuga.

I poliziotti hanno avviato le ricerche delle persone segnalate, notando due uomini, corrispondenti alle descrizioni acquisite, che frettolosamente si dirigevano verso l’auto in loro uso. I due uomini sono stati bloccati dagli agenti. La perquisizione effettuata sul posto,ha permesso di rinvenire, nella tasca di una delle due persone individuate, l’intera somma, corrispondente ad oltre 14.000 euro in contanti. Il denaro era ancora custodito in una busta da lettera dove l’anziano, nel corso del tempo, aveva faticosamente conservato i propri risparmi.