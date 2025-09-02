PESCARA: GLI RUBANO IL MONOPATTINO, LA POLIZIA LO RITROVA E LO RESTITUISCE

PESCARA – Gli era stato rubato il monopattino nel pomeriggio del 23 agosto, nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara. Grazie ai particolari riportati in denuncia, il giorno successivo, gli agenti delle Volanti lo hanno ritrovato e riconsegnato al proprietario, un 18enne residente in provincia.

La restituzione del monopattino, è stata possibile, appunto, grazie all’intervento degli agenti che sabato 30 agosto, durante l’attività di controllo del territorio, nei pressi della nave di Cascella, hanno notato il mezzo posteggiato in maniera anomala. Insospettiti, sono stati svolti gli opportuni accertamenti, dai quali è emerso l’avvenuto furto.