PESCARA: GRANDE SUCCESSO DI BICINCITTA’, OLTRE 1.400 CITTADINI IN SELLA

PESCARA – Sono stati più di 1.400, cioè almeno 300 in più dell’anno scorso, i partecipanti a Bicincittà, la grande pedalata per le famiglie promossa dalla Uisp con il supporto del Comune di Pescara e della presidenza del Consiglio regionale. Una giornata pensata per promuovere “il rispetto per l’ambiente” e incentivare i ragazzi all’uso della bici, da preferire ai mezzi di trasporto, puntando poi sull’inclusione e sulla solidarietà attraverso lo sport.

“Un risultato strepitoso” -, dice l’assessore allo Sport del Comune, Patrizia Martelli – affiancata stamani sul palco dal sindaco Carlo Masci e dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri – mostrando la maglietta che accompagna la manifestazione sulle due ruote. E’ fantastico che 1.400 persone abbiano deciso di effettuare la donazione in favore di quattro associazioni, e cioè Si può fare, Diversuguali, S.O.S. Autismo e Uguali nello sport di Giuliano Visini, tutte realtà attive sul nostro del territorio che continueranno ad occuparsi dei nostri ragazzi speciali. E’ stata una giornata stupenda di sole, di colori e di festa. C’erano tante famiglie, i bambini si sono divertiti e abbiamo consegnato 5 biciclette in premio, di cui una elettrica. Ringrazio la Uisp, protagonista di un lavoro eccellente: oggi raccogliamo i frutti di sette mesi di lavoro, con le scuole e i mobility manager, e il bilancio è da dieci è lode, anche grazie ai volontari che hanno garantito che si svolgesse tutto senza sbavature e senza problemi per la viabilità. Alle 11 tutte le strade erano riaperte, compresa viale Regina Margherita (piazza della Rinascita era punto di arrivo e di partenza). Concludo raccontando una delle emozioni più grandi della giornata, che è stata quella di avere a fianco a me Paola Patricelli e Roberta Pagliuca, che hanno partecipato a Bicincittà con un risciò. I ragazzi in carrozzina oggi erano con noi: hanno attraversato la città grazie alle special bike messe a disposizione dall’associazione Si può fare, mentre i ragazzi nello spettro hanno preso parte a Bicincittà in sicurezza con i risciò dell’associazione Sos Autismo”, conclude Martelli.

Entusiasta anche la Uisp, come si evince dalle parole di Roberto Carulli che ringrazia “tutti coloro che hanno lavorato per questo evento sulle due ruote e la polizia locale, per gli aspetti legati alla viabilità. C’è stata una grande partecipazione ed è andata benissimo. I ragazzi si sono divertiti, hanno apprezzato la giornata e anche i doni. Le bici speciali e gli otto risciò a disposizione hanno consentito anche alle persone con disabilità di esserci. E’ andato tutto alla perfezione, con un coordinamento perfetto. E’ stata una bella giornata e alle 11 tutte le strade erano percorribili”.