PESCARA: GRAVE UN CICLISTA FINITO A TERRA DOPO AVER URTATO UNA DONNA SUL LUNGOMARE

PESCARA – Si indaga per capire le cause di un incidente dalla dinamica insolita, avvenuto in via Primo Vere, che ha coinvolto un ciclista e una donna sul lungomare sud a Pescara.

Ora il ciclista, un 43enne di Pescara, è ricoverato in gravi condizioni; nulla di rilevante, invece, per la donna finita a terra.

La probabile dinamica: il ciclista ha effettuato una manovra improvvisa per evitare un’auto. Ha poi urtato la donna agganciando il suo zainetto e trascinandola a terra. Ma ha perso il controllo della bicicletta e, cadendo, ha battuto la testa sull’asfalto.

Sono stati allertati i soccorsi e l’uomo, che era cosciente solo in parte, è stato portato dall’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara dove è arrivato in codice rosso.