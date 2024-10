PESCARA: GRAVINA E VERTICI DEL CALCIO AI FUNERALI DI MARINELLI, IL CORDOGLIO DI MARSILIO

PESCARA – I massimi vertici del calcio italiano hanno partecipato questo pomeriggio ai funerali di Vincenzo Marinelli, ex presidente del Pescara Calcio, attualmente presidente onorario e per oltre un trentennio dirigente accompagnatore della nazionale under 21, scomparso all’età di 88 anni.

Alle esequie presenti fra gli altri il presidente nazionale della Figc Gabriele Gravina, gli ex azzurri Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pierluigi Casiraghi, l’ex presidente del Coni Gianni Petrucci.

Visibilmente commosso il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che aveva fortemente voluto Marinelli presidente onorario. Al suo fianco la squadra al gran completo con il tecnico Silvio Baldini. Presente anche la squadra del Pescara Pallanuoto, oltre a tanti tifosi biancazzurri.

In una nota il presidente della Regione Marco Marsilio commenta: “Con Vincenzo Marinelli scompare un protagonista della storia economica, sociale e sportiva dell’Abruzzo. Il suo impegno nel mondo del calcio, anche nel ruolo di dirigente e accompagnatore federale della nazionale U21, oltre che di indimenticato presidente del Pescara, ne hanno fatto una figura circondata di rispetto e di affetto. Le vicende giudiziarie hanno segnato l’ultima stagione della sua lunga vita. Saranno i tribunali a stabilire, nella loro autonomia, se e quanto della sua fortuna imprenditoriale fosse dovuta a pratiche illecite. Ma non è questo il momento per commentare tali vicende. Ora è il momento del cordoglio, e voglio rivolgere ai suoi cari le mie personali condoglianze”.