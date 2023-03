PESCARA: GUASTO ELETTRICO, INCENDIO IN APPARTAMENTO

PESCARA – Attimi di paura la scorsa notte a Pescara per un incendio in un’abitazione di via Tito Speri.

Secondo quanto appreso, a causa di un guasto elettrico al quinto piano dell’edificio, le fiamme sono divampate da un appartamento arrivando a provocare danni anche al piano sottostante.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Pescara, con il supporto dell’autoscala, che hanno provveduto a domare l’ incendio e a mettere in sicurezza i locali.

Le operazioni di spegnimento e la successiva attività di bonifica hanno impegnato il personale dei vigili del fuoco per circa 5 ore.

L’abitazione è stata dichiarata momentaneamente inagibile. Non risultano feriti o persone coinvolte.

Sul posto è intervenuto il funzionario di servizio del Comando e personale dei Carabinieri.