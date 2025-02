PESCARA: GUIDAVANO SOTTO EFFETTO DI ALCOL E DROGA, PATENTE RITIRATA A CINQUE GIOVANISSIMI

PESCARA – Cinque patenti ritirate in una sola notte per alcool e droga, soprattutto ad automobilisti 20enni: è questo il bilanbio dei controlli dello scorso fine settimana della polizia di Stato nelle aree della movida di Pescara, organizzati al fine di contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica e dopo aver assunto stupefacenti, con l’ausilio di un laboratorio mobile e con la presenza del personale sanitario della Questura di Pescara.

In particolare, due ragazzi di 23 e 24 anni, residenti nel Pescarese, sono risultati positivi alla prova etilometrica con un tasso ben oltre il limite consentito, rispettivamente pari a 1,15 g/l e 1.09 g/l: entrambi, sottoposti al successivo test salivare, per accertare la presenza di sostanze stupefacenti, sono risultati positivi all’assunzione di cannabinoidi.

Tra i positivi anche una ragazza di 26 anni, alla quale è stata riscontrato un tasso alcolico pari a 0.82 g/l nonché la positività ai cannabinoidi.

Il tasso alcolico più elevato è stato riscontrato ad un ragazzo di 24 anni, il quale procedeva con andatura irregolare e a zig zag, sottoposto alla prova etilometrica è risultato positivo con un tasso di ben 1,35 g/l.

Intorno alle 4 del mattino, inoltre, è stato intimato l’alt ad un’autovettura Ford Puma, il cui conducente, anziché fermarsi ha accelerato l’andatura, dandosi alla fuga. L’auto è stata immediatamente raggiunta e bloccata.

A bordo vi erano quattro ragazzi: la conducente, una 29enne, da successivi accertamenti è risultata priva di patente in quanto mai conseguita. Severe le conseguenze alla quale andrà incontro, con una sanzione da oltre 5 mila euro e il fermo del veicolo. I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.