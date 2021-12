PESCARA: IL 2 GENNAIO CONCERTO ORCHESTRA DUCHI DI ACQUAVIVA DI ATRI

PESCARA – Domenica 2 gennaio alle 21 nel Teatro Comunale di Atri e lunedì 3 gennaio alle ore 21 nell’Auditorium Flaiano di Pescara si terrà il tradizionale e ultraventennale Concerto di Capodanno organizzato dall’Associazione “Amici della Musica 2000” e dal Comune di Atri. La 22esima edizione della manifestazione vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica “Duchi d’Acquaviva” costituitasi in Atri nel 2008, con un organico di 45 eccellenti musicisti tutti residenti in Abruzzo, diretta dall’esperta e validissima bacchetta di Nataliya Gonchak.

“Siamo veramente orgogliosi – commenta il Direttore artistico dell’evento Algino Battistini – di riproporre, dopo la pausa forzata dell’anno scorso, il Concerto di Capodanno che si svolge con grandissimo successo di pubblico sin dall’anno 2000, e siamo felicissimi di poter realizzare questa edizione per la prima volta anche nella città di Pescara, il 3 gennaio nell’Auditorium Flaiano. Vi spettiamo numerosissimi come sempre per scambiarci gli auguri di Buon Anno condividendo forti emozioni con musiche bellissime e travolgenti”.

Nella prima parte del concerto verranno eseguite la Marcia e il Valzer dei fiori dal balletto “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky, Intermezzo e Valse lento, Pizzicati e Cortège de Bacchus dal balletto “Sylvia” di Delibes, Barcarola dall’opera “I racconti di Hoffmann”, Can Can dall’operetta “Orfeo all’inferno” di Offenbach e Valse des patineurs di Waldteufel. Nella seconda parte verranno proposti i seguenti celebri brani di Johann Strauss: la Marcia d’ingresso dall’operetta “Zigeunerbaron”, le polke Alla caccia e Sotto lampi e tuoni, il Valzer dell’Imperatore, Sul bel Danubio blu e per concludere Tritsch-Tratsch polka e la Marcia di Radezky. Presenterà le serate Maria Rita Piersanti.