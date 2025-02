PESCARA: IL 5 MARZO INCONTRO PER OFFERTE DI LAVORO DA PARTE DELLA SOCIETA’ ALMACIS

PESCARA – Dai frigoristi ai saldatori tubisti, dai manovali edili agli operai: sono solo alcune delle figure professionali che cerca il Centro per l’impiego di Pescara nel recruiting day organizzato per mercoledì 5 marzo 2025 dalle ore 15 nella sede di via Passolanciano a Pescara.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Manpower Group per conto dell’azienda Almacis, società leader nelle soluzioni innovative e sostenibili per l’impiantistica energetica, le costruzioni e le infrastrutture. Nel dettaglio, le figure professionali che verranno prese in considerazione nel recruiting del 5 marzo sono: frigorista manutentore centrali termiche, escavatorista, autista, saldatori tubisti, manutentore, operai, manovali di cantiere e manovali edili.

“È importante sottolineare – precisano dal Centro per l’impiego – che l’esperienza pregressa nei settori sopra indicati rappresenta un elemento fondamentale per la selezione ed è per questo che verranno selezionati i curriculum vitae che evidenzino una comprovata esperienza nel settore di riferimento. Inoltre, durante il recruiting, i rappresentanti della azienda Almacis saranno a disposizione per effettuare un primo colloquio con i partecipanti”.

Per partecipare al recruiting del 5 marzo è indispensabile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: ido.pescara@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto la dicitura “recruiting day Almacis”.