PESCARA: IL CEO DI HUMANGEST, “40 MILIONI DA FONDIMPRESA E’ SEGNALE FORTE E CHIARO”

PESCARA – “La formazione sta ridefinendo il mondo del lavoro, accelerando processi e creando nuove opportunità, ma anche amplificando il divario di competenze. La vera sfida per le aziende è sfruttare il potenziale dell’innovazione attraverso dei professionisti preparati e consapevoli. Ecco perché il recente stanziamento di 40 milioni di euro da Fondimpresa è un segnale forte e chiaro”.

Lo dichiara Gianluca Zelli, Ceo SGB Humangest Holding. “Questo investimento – prosegue Zelli – permetterà alle aziende di accedere a piani formativi mirati, scegliendo (per le proprie risorse) corsi di formazione all’interno di un catalogo preventivamente validato e qualificato dal Fondo. Ogni lavoratore potrà frequentare fino a due corsi, garantendo un impatto reale sullo sviluppo professionale. Non basta più ‘sapere’: oggi è indispensabile imparare ad apprendere. La formazione deve essere continua, dinamica e costruita su misura, perché solo così le competenze umane resteranno insostituibili. Pensiero critico, adattabilità e capacità decisionale sono i veri asset strategici per chi vuole crescere e competere. Abbiamo tre finestre temporali per cogliere questa opportunità: maggio e ottobre 2025, marzo 2026. Non è il momento di aspettare. Il futuro appartiene a chi si prepara”, conclude Zelli.