PESCARA, “IL PIANETA CHE SPERIAMO”: MESSA AL PARCO DE RISEIS APRE INCONTRI NEL MESE DEL CREATO

PESCARA – “Il Pianeta che speriamo”. Questo è il titolo del Mese della Custodia del Creato che l’Arcidiocesi di Pescara-Penne ha pensato con una serie di appuntamenti itineranti.

“Un percorso – spiega don Antonio Del Casale, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro – che vuole preparare la comunità locale alla 49° Settimana Sociale di Taranto su Ambiente, Lavoro e Futuro, pensato sulle “provocazioni” di papa Francesco nella Laudato Si'”.

Il primo appuntamento è previsto domani, sabato 4 settembre, al Parco de Riseis di Pescara per una riflessione sul tema, alle 17 e per la Santa Messa delle ore 18.30.

L’itinerario continuerà nei giorni successivi. A Penne, mercoledì 8 settembre, alle 19.30, nella Chiesa di San Panfilo e a Cermignano (Te), sponda teramana della diocesi di Pescara, giovedì 9 settembre, alle 20.30, nel centro sportivo della cittadina, con “La notte delle stelle”, «un’occasione particolare – continua don Antonio – per osservare la volta celeste con esperti nel campo, per pregare e per ringraziare il Signore per il Creato. Con uno sguardo contemplativo sulla creazione vogliamo impegnarci ad accompagnare e ad incoraggiare i cambiamenti nelle scelte quotidiane di vita che il Santo Padre ci chiede nell’Enciclica».