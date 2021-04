PESCARA, IL PREFETTO DI VINCENZO INCONTRA IL COMANDANTE DEL NONO REGGIMENTO ALPINI LAURENCIG

PESCARA – Un incontro che ha messo ancora più in luce la proficua, sinergica collaborazione tra il Corpo gli alpini e il territorio e che ha posto le basi per la promozione e l’organizzazione di future attività addestrative.

Questa mattina, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ha ricevuto in visita di cortesia il comandante del 9° Reggimento Alpini Gianmarco Laurencig.

“L’incontro ha rappresentato l’occasione per una reciproca conoscenza e per soffermarsi sui principali temi di interesse generale sottolineando la proficua, sinergica collaborazione tra il Corpo gli alpini e il territorio”, si legge in una nota.

In particolare il prefetto ha ringraziato il comandante “per l’impegno profuso dai suoi uomini, anche durante la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio pescarese”.

Nel corso della visita sono state poste le basi per la promozione e l’organizzazione di future attività addestrative tra le quali è al momento allo studio una esercitazione che vedrà impegnata la Prefettura e il 9° Reggimento Alpini congiuntamente alla Protezione civile e alla Croce Rossa Italiana nella gestione di emergenze legate al dissesto idrogeologico.