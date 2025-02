PESCARA: IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA SI ESTENDE NELLA ZONA NORD

PESCARA – Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti si estende anche nella zona nord di Pescara, coinvolgendo altre 11mila utenze domestiche e tremila utenze non domestiche.

La società Ambiente spa, che gestisce il servizio – si legge in una nota -, sta informando tutti gli interessati (è in corso la distribuzione di 12mila volantini) e dall’11 febbraio partirà la distribuzione del materiale.

Oggi l’annuncio dei dettagli in conferenza stampa da parte del sindaco Carlo Masci, dell’assessore Cristian Orta e del presidente di Ambiente Spa Ricardo Chiavaroli. A loro fianco i consiglieri comunali Alessandro D’Alonzo, presidente della commissione Ambiente, Loris Mazzioli, e Maria Rita Paoni Saccone. Per Ambiente c’erano anche Massimo Del Bianco e Mauro Di Lanzo, direttore e responsabile tecnico.

“La raccolta porta a porta raggiunge anche la zona nord, e si poi si andrà avanti anche nel resto della città che non è ancora coperto da questo servizio. Alla fine del percorso elimineremo circa 3000 cassonetti e introdurremo altre isole ecologiche e i contenitori da attivare con la smart card, in linea con la nostra idea di città che guarda avanti. È un percorso complesso che realizziamo, grazie ad Ambiente Spa, con grande attenzione al servizio e ai cittadini”, ha detto il sindaco Masci prima di lanciare un appello agli incivili che costringono il personale di Ambiente a una serie di raccolte extra, anche per il ritiro degli ingombranti, rispetto al lavoro ordinario.

“I cittadini diventano protagonisti, con il porta a porta”, ha proseguito Masci facendo notare, rispetto all’estensione del servizio, che “è stato recepito il messaggio arrivato dal Consiglio comunale relativo alla suddivisione della parte centrale della città, procedendo per step, per cui si procederà (da marzo) da piazza Duca a via Muzii, poi dal lungofiume fiume a via Ravenna, e poi ancora nella zona più complessa che sarà quella pedonale. A quel punto la città sarà coperta tutta dal porta a porta”.

L’assessore Orta, così come ha fatto il sindaco, ha sottolineato “l’efficienza di Ambiente spa” che sta portando avanti un “processo importante” per la città. “A Porta Nuova, dopo una fase di rodaggio, oggi le cose vanno perfettamente al di là degli incivili. Contro chi sporca stiamo provvedendo con i controlli, affidati alle telecamere solari. Il nostro obiettivo è di avere una città sempre migliore”.

“Lavoriamo per mantenere Pescara pulita e man mano che cresce la differenziata i cittadini ne beneficiano in termini di economia circolare del ciclo dei rifiuti”, ha fatto notare Chiavaroli annunciando che il processo sarà graduale e, sul fronte della comunicazione, Ambiente convocherà delle assemblee pubbliche per informare tutti.

“Per ritirare il materiale”, ha spiegato, “saranno aperti due locali a piazza Santo Spirito e a via Cavour. E i cassonetti spariranno. Ci sarà un po’ di rodaggio, come è accaduto nella zona sud” ha concluso mettendo in evidenza il ruolo dei cittadini per la riuscita.

Masci ha parlato anche del futuro di Ambiente spa che ogni giorno raccoglie 300 quintali di rifiuti, in città. “Per noi questa società pubblica funziona bene, e lo fa a costi contenuti, e penso che ogni altro discorso sia fuori luogo e prematuro. Esamineremo i percorsi da fare ma oggi siamo soddisfatti, e i dipendenti possono stare tranquilli”.