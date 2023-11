PESCARA: IN BICI CON DUE MOTOSEGHE E UNO STRUMENTO PER TAGLIARE I TUBI, DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

PESCARA – I Carabinieri della stazione di Spoltore, al termine di accertamenti hanno denunciato a piede libero un giovane ventunenne, italiano, residente a Collecorvino, quale responsabile di furto.

Il fatto e’ stato commesso il 27 settembre 2023, intorno alle ore 13,00 allorquando il giovane introdottosi all’interno della sacrestia della Basilica Santa Teresa D’Ávila corrente in Santa Tersa di Spoltore, asportava uno zaino appartenente ad una sessantenne. All’interno dello zaino, occhiali da vista, la somma contante di 65 euro, documenti personali ed un telefono cellulare.

L’uomo, ignaro della presenza del sistema di video sorveglianza di cui e’ dotata la Basilica dopo una serie di accertamenti e’ stato rintracciato dai Carabinieri e denunciato quale responsabile di furto, alla competente Autorità.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno invece segnalato alla competente Procura un 38enne, italiano, con precedenti penali e sottoposto al provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Pescara, ritenuto responsabile di ricettazione. L’uomo, fermato alle ore 04,30 del 31 ottobre 2023, in questa via Tavo, in sella a una bicicletta trasportava due motoseghe ed un taglia tubi I militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro della merce rinvenuta in attesa di individuazione del legittimo proprietario.