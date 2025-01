PESCARA: IN CELLA UNA 34ENNE SU MANDATO DI ARRESTO EUROPEO DELLA REPUBBLICA CECA

PESCARA – Nel sempre maggiore contesto della collaborazione tra le forze di polizia europee, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara, con il supporto del Servizio di Cooperazione Internazionale delle Forze di Polizia (SCIP) hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo ai fini estradizionali emesso dalla Repubblica Ceca, nei confronti di una donna di 34 anni.

La donna, di origine cecoslovacca, residente a Pescara è stata rintracciata e tratta in arresto in Francavilla al Mare (CH) ove risultava impiegata presso un noto albergo della città. La stessa che dovrà scontare una pena di 8 mesi di reclusione per il reato inerente l’inosservanza degli obblighi familiari è stata rinchiusa nella Casa Circondariale di Chieti.