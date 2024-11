PESCARA: IN CENTRO ARRIVANO OLTRE 2MILA HARLEY DAVIDSON

PESCARA – Saranno 2.255 i motociclisti che parteciperanno, a Pescara, al raduno delle Harley Davidson “H.o.g. inverno 2024” (H.o.g. sta per Harley Owners Group).

Un’ iniziativa, in programma il 29 e 30 novembre, della società sportiva dilettantistica Dolphin Life supportata dal Comune di Pescara.

I riders si ritroveranno il 29 al Pala Becci del porto turistico e il giorno dopo, dalle ore 10, in corso Vittorio Emanuele, dove le Harley potranno essere ammirate dai pescaresi dalla mattina fino alle 18 quando prenderà il via la parata che percorrerà corso Vittorio Emanuele, via Paolucci, il lungomare Matteotti e viale riviera fino al Pala Dean Martin di Montesilvano.

Oggi, in piazza Sacro Cuore, la presentazione dell’appuntamento, che coincide con il Black Friday e “che porterà tante persone nel centro commerciale naturale”, si legge in una nota.

C’erano, per il Comune, il sindaco Carlo Masci e l’assessore Alfredo Cremonese, promotore di questo appuntamento con l’assessore Zaira Zamparelli.

Vittorio Sebastiani, direttore di Pescara chapter, che fa parte della H.o.g, il più grande club motociclistico al mondo, e in rappresentanza di Dolphin Life di Pescara, unica concessionaria ufficiale Harley in Abruzzo, ha annunciato che “arriveranno a Pescara da 57 città italiane, oltre a Madrid, Barcellona e Valencia. Abbiamo preparato una grande accoglienza per i riders, tra cui molte donne. Sabato parcheggeremo le moto in corso Vittorio Emanuele, che diventerà isola pedonale, e sarà l’occasione per i pescaresi di ammirare tante moto provenienti da tutta Europa, uno spettacolo”.

“Lavoro da sempre per portare i grandi eventi in città, per far arrivare gente e per dare l’opportunità a Pescara di mostrarsi al mondo”, ha detto l’assessore Cremonese alla presenza del sindaco Masci che ha voluto salutare i componenti di Pescara Chapter. “Con questo evento apriamo la stagione natalizia che riserverà tantissime sorprese”, ha concluso Cremonese.

Il 30 novembre corso Vittorio Emanuele sarà chiuso al traffico dalle 8 alle 20, per consentire alle moto di fare bella mostra di sé in pieno centro.

“Ho fortemente voluto che il raduno si svolgesse in corso Vittorio Emanuele, una delle strade principali della nostra città, che ha sempre avuto uno ruolo centrale nel commercio cittadino e che vogliamo rilanciare, dopo aver riqualificato la strada”, ha detto Zamparelli.

“L’evento del 30 novembre va proprio nella direzione di sostenere le attività del centro città, che potranno essere visitate da oltre 2.000 riders. E richiamerà tutti gli appassionati di moto che vogliono ammirare da vicino le Harley”.