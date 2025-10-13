PESCARA: IN FIAMME CUCINA DI UN APPARTAMENTO DI VIA TERAMO, INCENDIO DOMATO

PESCARA – Momenti di apprensione oggi, intorno alle 14, a causa di un incendio divampato in un appartamento in via Teramo 10, a Pescara.
Sul posto sono prontamente intervenute due squadre di vigili del fuoco e un funzionario tecnico del Comando di Pescara.
L’incendio – riferiscono i vigili del fuoco in una nota – ha avuto origine nella cucina di un appartamento al quinto piano, per cause ancora in fase di accertamento.
L’intervento del personale Vigile del Fuoco ha consentito il contenimento delle fiamme al solo locale cucina, evitando che si propagassero.
Al momento dell’accaduto non erano presenti persone all’interno dell’abitazione, quindi il personale intervenuto entrando, con l’ausilio dell’autoscala, dal balcone.
L’elevata temperatura ha provocato parziali danni ad una limitata porzione del solaio in corrispondenza del locale interessato dall’incendio, mentre gli altri ambienti dell’appartamento hanno riportato solo danni da fumo.
- PESCARA: IN FIAMME CUCINA DI UN APPARTAMENTO DI VIA TERAMO, INCENDIO DOMATOPESCARA - Momenti di apprensione oggi, intorno alle 14, a causa di un incendio divampato in un appartamento in via Teramo 10, a Pescara. Sul posto ...