PESCARA – Alle ore 23.30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via valle roveto a Pescara sulle sponde del fiume Pescara per incendio imbarcazione, la squadra ha spento l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle altre imbarcazioni ormeggiate. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri.