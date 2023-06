PESCARA: IN FIAMME QUADRO ELETTRICO IN VIA ALDO MORO, INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO

PESCARA – Ieri sera una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara e intervenuta in via Aldo Moro a Montesilvano per un incendio di un quadro elettrico che alimentavano le pompe di sollevamento della rete fognaria.

La squadra giunta sul posto ha messo in sicurezza la zona delle operazioni ed ha spento l’incendio, le fiamme hanno distrutto il quadro elettrico a parte della copertura del locale dove erano posizionate le pompe, sul posto i tecnici dell’ACA e una pattuglia dei Carabinieri.

[mqf-dynamic-pdf]