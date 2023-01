PESCARA: IN MOTO CONTRO LE AUTO IN SOSTA NELLA NOTTE, GRAVE UN GIOVANE. INCIDENTE IN VIA GOBETTI

PESCARA – Un 23enne è ricoverato all’ospedale di Pescara in Rianimazione a seguito di un incidente con la moto avvenuto in via Gobetti la notte scorsa.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo che è andato a finire contro due auto parcheggiate. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasferito in ospedale. Sul posto la Polizia Stradale di Pescara.

La strada è rimasta chiusa per circa 40 minuti per i rilievi e accertare se ci sono responsabilità di terzi nell’incidente.