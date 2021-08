PESCARA, IN VIAGGIO CON DANTE E CON LA COMMEDIA IL 7 AGOSTO ALL’AURUM

PESCARA – Sabato 7 Agosto 2021, alle ore 18:00, presso la Sala Tosti dell’Aurum – La fabbrica delle idee di Pescara, verrà presentato il libro di Dante Marianacci “In viaggio con Dante e con la Commedia”, pubblicato dalle Edizioni Solfanelli come 50° volume della collana Athenaeum. L’evento, organizzato dalla Casa della Poesia in Abruzzo “Gabriele d’Annunzio” e dall’Associazione I Borghi della Riviera Dannunziana, sarà presentato da Giancarlo Giuliani, con la partecipazione dell’autore e dell’editore Marco Solfanelli. Interverranno il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e l’assessore alla cultura, Mariarita Sacconi Paone.

Il volume raccoglie saggi relazioni, conferenze, interviste, note di diario pubblicate dal 1971 ad oggi, e contiene, oltre agli scritti di Marianacci, contributi di illustri studiosi da diverse parti del mondo, come Ulla Åkerström, Fortunato Bellonzi, Vittorio Bresciani, Piero Calì, Arturo Cronia, Charles Dedeyan, Joseph Farrell, John Freccero, Pamela Hardesty, Béla Hoffmann, János Kelemen, Alfred Noe, Pavel Linhart, Hussein Mahmoud, Vladimír Mikeš, József Pál, Giorgio Patrizi, Dagmar Reichardt, Jacqueline Risset, Michele Rovini, Géza Sallay, Piotr Salwa, Vittorio Sermonti, Hans Werner Sokop, Enrico Tiozzo.

L’opera si configura come racconto di un viaggio durato cinquant’anni, dai tempi dei primi studi universitari fino ai giorni nostri, che Dante Marianacci ha compiuto in giro per il mondo, sempre, o quasi sempre, con la Divina Commedia sottobraccio o nella valigia, in compagnia di molti amici, spesso illustri studiosi, che ha ospitato nelle numerose città nelle quali si è trovato a vivere ed operare, come Praga, Dublino, Edimburgo, Budapest, Vienna, Il Cairo, invitandoli a tenere letture pubbliche, conferenze, relazioni a convegni, o anche semplicemente intervistandoli. Ne viene fuori un ricco e ben articolato panorama sulla presenza di Dante Alighieri nel mondo che, in questa eccezionale ricorrenza del settecentesimo anniversario della morte, si pone come un assai originale contributo allo studio e alla conoscenza del Sommo Poeta.

Dante Marianacci (Arnaldo Dante Marianacci all’anagrafe) è nato ad Ari (Chieti) e da alcuni anni è tornato a vivere in Abruzzo, tra Pescara e il suo paese d’origine, dopo aver trascorso alcuni decenni in giro per il mondo come funzionario e dirigente dell’Area della Promozione Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Poeta, narratore, saggista e giornalista, ha pubblicato una trentina di libri e condotto numerose inchieste sulla letteratura e sulla cultura italiana e straniera. È tradotto in una quindicina di lingue e ha ricevuto importanti riconoscimenti, sia per la sua attività creativa che professionale, in Italia e all’estero. A Dante Alighieri ha dedicato particolari attenzioni, organizzando numerosi eventi, tra i quali i convegni internazionali Ulisse, l’avventura e il mare, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, Il Dante degli altri, presso quello di Vienna e le mostre “La Divina Commedia illustrata dagli artisti ungheresi” (Budapest, Szeged, Roma, Pescara), “La Divina Commedia illustrata da Aligi Sassu”, curato da Franco Cajani (Il Cairo).

L’ingresso in sala sarà consentito nel rispetto delle misure anti Covid-19 vigenti.