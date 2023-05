PESCARA: INAUGURATA LA NUOVA PALESTRA DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO SCIENTIFICO GALILEI

PESCARA – Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione della nuova palestra della sede staccata del Liceo Scientifico Galilei di viale Vespucci, unitamente alla parte nuova del liceo pescarese per un importo di 1,8 milioni di euro. “Siamo felici per ideato taglio del nastro che rappresenta un momento di crescita non soltanto per questa scuola ma per l’intera impiantistica scolastica del territorio.

Questa è una palestra che i ragazzi del Galilei attendevano da tempo, ma che servirà anche alle attività delle associazioni del territorio. Da quando mi sono insediato come presidente della Provincia mi sono messo al lavoro unitamente al settore tecnico e al dirigente Marco Scorrano che ringrazio, per portare a compimento tutte quelle opere messe in cantiere come è stato per esempio per la nuova palazzina del Liceo Marconi. Questo di oggi è un bel tassello messo a suo posto come ce ne saranno altri. Devo fare anche un ringraziamento – ha aggiunto il presidente della Provincia di Pescara – al lavoro fatto da chi c’è oggi e da chi c’era ieri. Questo è un lavoro frutto di un finanziamento nato del 2018 e il cantiere è partito nel periodo in cui era presidente della Provincia Antonio Zaffiri. Grazie ad un lavoro sinergico oggi possiamo inaugurare quest’opera”.

Il Dirigente Scolastico Carlo Cappello ha poi aggiunto che “Finalmente i ragazzi potranno usufruire di un impianto che aumenta il benessere degli studenti. L’obiettivo della scuola deve essere quello di far sta bene i ragazzi e i questi spazi i nostri studenti potranno fare sport in un ambiente sano, sicuro e idoneo con tutti i confort. C’è stato un grande lavoro di tutte le componenti per arrivare a questo risultato e ringrazio anche gli studenti e i genitori per aver tanto pazientato e sopportato disagi”. Al taglio del nastro hanno preso parte anche il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, il vice sindaco e assessore comunale alla pubblica istruzione Gianni Santilli.