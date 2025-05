PESCARA: INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

PESCARA – Inaugurata a Pescara la nuova sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale, accolta nei locali del Palazzo del Governo in via del Concilio, accanto alla Biblioteca provinciale.

Soddisfatto il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis: “La prima decisione presa da presidente è stata quella di trasferire l’Ufficio Provinciale Scolastico da via Passolanciano al palazzo di Governo. Questo per favorire l’interazione quotidiana tra Provincia, Prefettura e, appunto, Ufficio Scolastico Provinciale e per agevolare il tessuto scolastico, i dirigenti, i docenti che con questa nuova sede hanno un punto di riferimento dal punto di vista logistico. C’è voluto qualche tempo in più per avere questi locali e fare dei lavori, tenendo conto che prima ospitavano l’Its Moda. Oggi siamo felicissimi di aver potuto concretizzare un progetto vincente che ci permette di interagire con un ufficio così importante”

“Un’inaugurazione importante e significativa – ha commentato l’assessore all’Istruzione della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo – perché l’Ufficio scolastico provinciale torna nel cuore della città e all’interno della sede del Palazzo di Governo, ma anche della Provincia. Sembra una banalità, ma non lo è perché, dopo anni, siamo riusciti a riportare una sede bella, fruibile e accogliente nel centro città”.

All’evento hanno partecipato il prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Massimiliano Nardocci, il direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale Pescara-Chieti, Pierangelo Trippitelli, i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Pescara, il deputato Guerino Testa.