PESCARA: INAUGURATA MOSTRA DEL FIORE FLORVIVA, GIÀ TANTI VISITATORI, ATTRATTI DA COLORI E BELLEZZA

PESCARA – Taglio del nastro, stamattina, per la Mostra del Fiore Florviva 2022, la rassegna florovivaistica che andrà avanti fino a lunedì 25 aprile al Porto Turistico di Pescara: sono stati il sindaco di Pescara, Carlo Masci, l’assessore regionale al Turismo e alle Attività Produttive, Daniele D’Amario, il vicepresidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Carmine Salce, insieme ai presidenti di Assoflora, Guido Caravaggio, Arfa, Remo Matricardi, e di Atao, Stefano Zaffonato, a dare il via ad un evento che è stato subito preso d’assalto da visitatori, molti anche da fuori regione.

Stand ricchi e colorati, artisti, amanti delle orchidee, attrezzature: per gli amanti del giardinaggio, dei fiori e del verde c’è davvero di tutto, complice il cielo sereno che rende la passeggiata tra stand e padiglioni particolarmente piacevole.

Domani, domenica 24 aprile, la rassegna prevede alle 10.00 FlorPoesia, recital a cura dell’Associazione Culturale Teatranti D’Abruzzo, con ospiti i poeti, vera eccellenza del territorio abruzzese, alle 14.30 corso sulla concimazione delle orchidee, a cura dell’Associazione Atao, alle 16.30 workshop “Pleurothallis in casa e in orchidario: come gestirle”, a cura dell’Associazione Atao.

La Mostra del Fiore Florviva si svolge dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso gratuito.