PESCARA: INAUGURATA SEZIONE ‘CULTURA’ SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

PESCARA – L’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara compie un importante passo in avanti nella direzione di favorire la partecipazione dei cittadini con una più incisiva attività di informazione.

“Inauguriamo infatti da oggi sul sito istituzionale del Comune – ha detto l’assessore Mariarita Paoni Saccone – una sezione dedicata agli eventi di arte, cultura e spettacolo prodotti e ospitati nella nostra città e in particolare nelle strutture comunali, come a esempio l’Aurum, il museo Colonna, il Circolo Aternino o altri ancora; uno spazio on-line che avrà la finalità di tenere aggiornati i pescaresi ma anche di consentire a privati, enti e associazioni di acquisire indicazioni sulle procedure pubbliche o di presentare domande e istanze all’amministrazione accedendo alla modulistica per l’utilizzo degli spazi comunali. Si realizza quindi un obiettivo di rilievo. Perché Pescara non si ferma”.

“Come presidente della commissione Cultura – ha aggiunto Manuela Peschi – ho evidenziato sin da subito l’esigenza di razionalizzare le informazioni on-line del settore culturale del comune di Pescara. La creazione di una sezione cultura diventa ancora più importante nel periodo Covid, perché vi si può far confluire il materiale mediatico che enti, fondazioni e associazioni cittadine stanno producendo; rendendo così questi contenuti sempre fruibili, perché anche qui la cultura, nonostante le grandi difficoltà del momento deve restare ferma. Ringrazio l’assessore Paoni per aver subito accolto con grande entusiasmo questa mia idea e averla realizzata”.

Download in PDF©