PESCARA: INCENDIO ALLO STABILIMENTO BALENEARE TORTUGA, INDAGINI SULLE CAUSE

PESCARA – Un vasto incendio si è sviluppato all’alba di oggi poco prima delle 5.30 all’interno dello stabilimento balneare “Tortuga” lungo la riviera nord, al confine fra Pescara e Montesilvano.

Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti in forze i vigili del fuoco con 9 mezzi e una quindicina di uomini che stanno finendo di circoscrivere le fiamme. Sulle cause che hanno provocato il rogo sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine e degli stessi VVFF.

Ingenti i danni alla struttura. Negli anni scorsi tra il 2015 e il 2019 il Tortuga è stato oggetto di sequestri richiesti dalla Procura di Pescara e Chieti per vicende giudiziarie.