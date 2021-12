PESCARA: INCENDIO DISTRUGGE APPARTAMENTO IN VIA ADIGE, SALVI GLI INQUILINI

PESCARA – Nel tardo pomeriggio di oggi due squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenute in Via Adige di Montesilvano per incendio di appartamento al primo piano di una palazzina.

Le squadre giunte sul posto hanno provveduto a far scendere con l’autoscala le persone degli altri appartamenti che a causa del fumo si erano rifugiati sui balconi.

L’appartamento è andato completamente distrutto, sono in corso ancora operazioni di bonifica e verifiche ai piani superiori.

Sul posto è intervenuto il Funzionario di turno dei Vigili del Fuoco Carabinieri Polizia di Stato Polizia Municipale e personale del 118 con due ambulanze.