PESCARA: INCENDIO DISTRUGGE PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO DI UN EDIFICIO

PESCARA – In mattinata due squadre dei vigili del fuoco di Pescara con l’ausilio dell’ autoscala sono intervenuti in via tirino per un incendio di pannelli fotovoltaici ubicati sul tetto di un edificio.

Le squadre giunte sul posto hanno raggiunto il tetto con l’autoscala e con acqua nebulizzata

hanno spento le fiamme evitando il danneggiamento dei restanti pannelli, si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata, non ci sono danni strutturali e non ci sono persone coinvolte. Le cause dell’incendio con molta probabilità sono da ricondurre ad un corto circuito.