PESCARA: INCENDIO DOMATO DA VIGILI DEL FUOCO IN BOX AUTO CORSO UMBERTO

PESCARA – Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pescara è intervenuta in Corso Umberto a Montesilvano per incendio box auto. Le fiamme hanno interessato il materiale depositato all’interno dello stesso.

La squadra ha provveduto alla rapida estinzione dell’incendio scongiurando danni importanti alle strutture del fabbricato.

Non ci sono persone coinvolte. Le operazioni sono proseguite con la messa in sicurezza del locale e con le consuete verifiche tese a individuare le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del comando-stazione di Montesilvano.