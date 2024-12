PESCARA: INCENDIO IN APPARTAMENTO, EVACUATO EDIFICIO

PESCARA – Attimi di paura questa mattina, intorno alle 7, in via Monte Pagano 59, a Pescara, dove è divampato un incendio all’interno di un appartamento, al primo piano di un edificio.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pescara.

Nel corso delle operazioni di estinzione si è reso necessario provvedere alla messa in sicurezza degli abitanti disponendo l’evacuazione dell’edificio.

Le fiamme, che si sono sviluppate per cause accidentali, hanno provocato danni importanti all’appartamento per il quale, all’ esito delle verifiche effettuate da parte del personale intervenuto, è stato disposta l’interdizione di accesso. Mentre, non essendosi rilevati danni alle strutture dell’edificio, al termine degli accertamenti di competenza, è stato disposto il rientro dei residenti nelle abitazioni non coinvolte dall’incendio.

Sul posto oltre alla squadra di Vigili del Fuoco e Carro bombole aria, il funzionario tecnico di Guardia e personale della Polizia di Stato e 118.