PESCARA – Incendio in appartamento, verso le ore 18, in un appartamento in via Cesare Battisti a Pescara.

Sul posto sono intervenuti 11 uomini e 5 mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara.

La squadra giunta sul posto ha iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento.

L’intervento é ancora in corso.