PESCARA, INCENDIO IN AREA RISERVA SANTA FILOMENA: IN FUMO MILLE METRI QUADRATI DI VEGETAZIONE

PESCARA – Incendio, in tarda mattinata, nell’area della Riserva naturale della Pineta di Santa Filomena, a Pescara, al confine con Montesilvano (Pescara).

Le fiamme si sono sviluppate in un terreno incolto, al confine con l’area protetta, nei pressi del centro sportivo Le Naiadi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri forestali, che si sono occupati delle operazioni di spegnimento.

A supporto degli uomini a terra anche l’elicottero dei vigili, che ha effettuato una decina di lanci.

Sono andati in fumo circa mille metri quadrati di vegetazione. I Carabinieri Forestali sono al lavoro per individuare il responsabile del rogo, in quanto, stando ai primi accertamenti, l’Incendio non sarebbe di natura accidentale.