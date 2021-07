PESCARA, INCENDIO IN CASA: 54ENNE IN GRAVI CONDIZIONI TRASFERITA A PISA

PESCARA – In questi minuti un aereo militare sta decollando dall’aeroporto di Pescara per trasportare all’ospedale di Pisa (e non come inizialmente ipotizzato a Roma) la donna 54enne che questa mattina nell’incendio scoppiato nella sua casa, in via Nazionale Adriatica Sud, è rimasta intossicata dal fumo inalato e ustionata su circa il 30% del corpo.

Sull’aereo miliare è presente anche personale del 118 di Pescara. Sulle cause dell’incendio sono al lavoro vigili del fuoco e agenti della Squadra Volante della Questura pescarese.

Altre due persone che erano all’interno della palazzina sono riuscite ad uscire in tempo e sono state medicate sul posto.