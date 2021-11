PESCARA – Attimi di apprensione questa mattina a Pescara per un incendio divampato nella cucina di un ristorante in via Regina Margherita, in zona centro.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 9.15 circa.

Il locale era chiuso. La squadra è riuscita prontamemte a domate le fiamme localizzate in un angolo della cucina. Non ci sono stati danni alla struttura e nessun ferito. Sconosciute al momento le origini del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e la Polizia di stato.