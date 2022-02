PESCARA – Incidente questa sera a Pescara lungo viale Primo Vere: tre le auto coinvolte, due le persone ferite.

Subito sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara che ha provveduto ad estrarre da una delle auto una donna, per poi affidarla alle cure del personale del 118, e ha messo in sicurezza le auto coinvolte. Ancora da accertare le dinamiche. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.