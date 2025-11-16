PESCARA: INCIDENTE SULL’ASSE ATTREZZATO, FERITA DONNA 82ENNE

16 Novembre 2025 17:12

Pescara - Cronaca

PESCARA –  Incidente con due automobili coinvolte e traffico in tilt oggi pomeriggio lungo l’asse attrezzato. Nello scontro è rimasta ferita una donna di 82 anni, che viaggiava come passeggera.





Sul posto è intervenuta la polizia locale di Pescara.

Si registrano rallentamenti e code in direzione del centro città.

