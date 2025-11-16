PESCARA: INCIDENTE SULL’ASSE ATTREZZATO, FERITA DONNA 82ENNE

PESCARA – Incidente con due automobili coinvolte e traffico in tilt oggi pomeriggio lungo l’asse attrezzato. Nello scontro è rimasta ferita una donna di 82 anni, che viaggiava come passeggera.
Sul posto è intervenuta la polizia locale di Pescara.
Si registrano rallentamenti e code in direzione del centro città.
- PESCARA: INCIDENTE SULL’ASSE ATTREZZATO, FERITA DONNA 82ENNEPESCARA - Incidente con due automobili coinvolte e traffico in tilt oggi pomeriggio lungo l’asse attrezzato. Nello scontro è rimasta ferita una d...