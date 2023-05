PESCARA, INCIDENTE TRA AUTO E MOTO SU VARIANTE STATALE 16: GRAVE 49ENNE

PESCARA – Un 49enne residente a Montesilvano (Pescara) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata sulla variante alla strada statale 16 che collega Montesilvano a Francavilla al Mare.

L’uomo, in sella alla sua moto, stava percorrendo la circonvallazione in direzione Sud, quando, nella zona dello svincolo Pescara Colli, è stato urtato da un’automobile ed è finito a terra.

Subito soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale: ha riportato diversi traumi e lesioni, tra cui una frattura scomposta ed esposta alla caviglia.

Al momento è ricoverato nel reparto di Ortopedia, in prognosi riservata. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia stradale di Pescara.